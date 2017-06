Voormalig FC Groningen-trainer overleden

Notermans (linksboven) voor de interland tegen West-Duitsland in 1959 (Foto: ANP)

Jan Notermans is overleden. Hij was in het seizoen 1976/1977 trainer van FC Groningen. Als voetballer van Fortuna '54 was hij een van topspelers van de jaren 50. Hij speelde in die periode 25 interlands.





Prestaties bij Groningen

Zijn periode bij FC Groningen duurde maar een seizoen. Notermans en zijn spelers eindigden op de achtste positie in de Eerste Divisie. In de kwartfinale van de bekercompetitie was AZ te sterk. De selectie van FC Groningen bestond toen uit spelers als Azing Griever, Karel Hiddink, Eddy Bakker, Walter Waalderbos en Henk Veldmate.



Jan Notermans is 84 jaar oud geworden.

Na zijn carrière als speler werd Notermans trainer bij het Duitse Arminia Hannover en Arminia Bielefeld. In Nederland trainde hij Go Ahead Eagles, FC Groningen, Willem II en Helmond Sport. Met die laatste club werd hij in 1982 kampioen van de Eerste Divisie.

