Snelweg was afgesloten na ongeluk; weg weer vrij (update)

(Foto: 112Groningen / Sander Graafhuis)

De rechterrijstrook van de A7 tussen knooppunt Westerbroek en Euvelgunne was zaterdagmiddag enkele uren afgesloten. Er was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij.

Het ongeluk gebeurde rond half drie in de middag. Waarschijnlijk was een auto met aanhanger aangereden door een bus van Arriva. Zowel de auto als bus liepen schade op. Passagiers wachtten in de berm.



Door de afsluiting van de weg stonden er enkele kilometers file.

Door: RTV Noord Correctie melden