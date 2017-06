Demonstraties Ter Apel verlopen rustig

De demonstratie in Ter Apel tegen de komst van vluchtelingen is rustig verlopen, dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Vlagtwedde. Ook een tegendemonstratie verliep probleemloos.

In totaal deden er enkele tientallen demonstranten mee aan het protest van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU). De tegendemonstratie van de extreemlinkse Anti Fascistische Actie en het Comité Groningen Tolerant trok ook enkele tientallen mensen.Eerder gaf burgemeester Leontien Kompier al aan een rustige demonstratie te verwachten. Beide groepen demonstranten hadden elk een eigen plein en kwamen elkaar niet tegen. Er was zo'n vierhonderd meter afstand tussen beide groepen.Wel was er redelijk veel politie op de been. Met onder meer vier ME-busjes, politie te paard en groepen agenten waren er meer agenten op de been dan actievoerders.De NVU heeft aangegeven vaker te willen demonstreren in Ter Apel. Het was zaterdag de eerste dat de beweging hier demonstreerde.