Toch ook een 'beetje vreugde' om mislukken plan Boogplein

Enkele politieke partijen reageren met een gemengd gevoel op het feit dat er geen grote ondernemer naar het Boogplein in Winsum komt.

Dit weekend is duidelijk geworden dat de inzet van projectontwikkelaar DSW, een combinatie van de ontwikkelaars Dimitri Sennema en Suzan Wierenga, om supermarktketen Jumbo naar het centrum te halen mislukt is. Op het braakliggend terrein moest een winkelgebouw vereizen waar ruimte was voor een grote onderneming. Maar dat blijkt onhaalbaar.GroenLinks is als enige partij al die tijd tegen de plannen geweest. 'Eerder onderzoek had al uitgewezen dat Winsum niet nog een supermarkt kan gebruiken', vertelt GroenLinks fractievoorzitter Ab Bruininks.Bruininks kijkt met gemengde gevoelens terug op het traject. 'Aan de ene kant respect voor de mensen die dit wel wilden en hun uiterste best hebben gedaan om dit te realiseren. Tegelijkertijd toch ook een beetje vreugde dat hier niet een afschuwelijk hoog gebouw komt.'GroenLinks hoopt dat er nu ingezet wordt op woningbouw, passend binnen het historische centrum van Winsum. Wel moet er plek blijven voor kleine ondernemers om zich er te vestigen. Dus huizen die voor wonen en ondernemen gebruikt kunnen worden.De VVD is zeer teleurgesteld in het mislukken van het plan. De partij denkt dat het centrum van Winsum wel behoefte heeft aan een grote onderneming. 'Maar we moeten nu verder. Er moet wat gebeuren, anders bloedt het centrum dood', zegt VVD-fractievoorzitter Harry Jonkman.De VVD ziet nog steeds toekomst in het onderdeel van het plan dat andere ondernemers uit het dorp gaan verhuizen naar het centrum, in de leegstaande panden en een nieuw gebouw.In de afgelopen jaren is het al meerdere keren mislukt om een grote onderneming voor het centrum van Winsum te vinden. Naast de Jumbo haakten ook Spar en Lidl af.Gemeentebelangen vindt het goed dat dit pad nog een keer goed doorlopen is. 'Er zaten een paar heel enthousiaste ontwikelaars op dit project en we hadden de hoop dat het zou lukken', stelt Jaap Hoekzema, fractievoorzitter Gemeentebelangen.De partij vindt het nu tijd voor een ander plan. 'Inzetten op kleinschalige ondernemingen'.Maar dat plan is ook gedoemd om te mislukken hebben de afgehaakte projectontwikkelaars laten weten. Omdat kleinere ondernemingen een grote trekker nodig hebben om winkelbezoek te genereren.