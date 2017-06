Expeditie Grunnen kampeert met dementerende ouderen

Voor de tweede keer is er bij De Burcht in Hoogezand een campingdag voor dementerende ouderen gehouden. Het idee is om de ouderen een leuke dag te geven met herinneringen van vroeger.

Op de camping staan tentjes, een VW bus en er worden pannekoeken gegeten. Ook wordt er gezongen.