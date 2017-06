Zeer grote brand in Welkoop Hoogezand

De brand gezien vanaf het dak van een naastgelegen flat (Foto: FPS / Niels Akkerman) (Foto: 112Groningen / Marcel Klip) De brand gezien van de Kielsterachterweg (Foto: RTV Noord / Klaaske Henssen)

De Welkoop aan de Van Spilbergenkade in Hoogezand staat in brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer spreekt van een zeer grote brand.





Bij de brand ontplofte vuurwerk dat lag opgeslagen.



Flat ontruimd

Een naastgelegen flat was ontruimd vanwege rookoverlast. Omwonenden zijn door middel van een NL Alert geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.



Stilstaan op A7

Afrit 41 richting Hoogezand was tijdelijk afgesloten vanwege de rook. De politie vroeg automobilisten door te rijden op de A7. Meerdere automobilisten zetten hun auto aan de kant om de brand te bekijken.







Door: RTV Noord Correctie melden