Dourisseau zet zich in voor jeugd tijdens basketbalkamp

(Foto: RTV Noord)

Bijna honderd kinderen doen dit weekend in Sportcentrum De Kalkwijck in Hoogezand mee aan het basketbalkamp van Donar-speler Jason Dourisseau.

De viervoudig Nederlands kampioen heeft zelf goede herinneringen aan basketbalkampen. 'Toen ik jong was, ging ik vaak naar basketbalkampen. Ik heb daar heel veel geleerd en ik wist toen dat ik dat later in mijn leven wilde gaan doen.'



Vriendschap

Dourisseau leidt het kamp samen met onder andere voormalig Donar-speler Matthew Otten, die in 2010 met hem kampioen werd in Groningen. 'We bleven vrij lang in Nederland en hebben allebei een Nederlandse vriendin, dus dat heeft onze vriendschap in stand gehouden,' aldus Otten.



Zoon van

Een van de kinderen die meedoet, is de 10-jarige Jalen Dourisseau, de zoon van Jason. 'Het is erg leuk om hier op dit kamp te zijn met mijn vader,' glundert Jalen. Op de vraag of hij later net zo goed wil worden als zijn vader, antwoordt hij volmondig 'ja'.

Door: Karel-Jan Buurke