Welkoop Hoogezand is verwoest; brand is onder controle

(Foto: Dennie Gaasendam)

De brandweer heeft de grote brand in de Welkoop in Hoogezand onder controle. Een groot deel van het pand is ingestort. De rook is nog steeds in de wijde omgeving te zien.





Bij de brand ontplofte vuurwerk. Dat lag opgeslagen in een speciale vuurwerkbunker die aan de eisen voldeed. Het vuurwerk ligt er



Omwonenden wordt nog steeds aangeraden ramen en deuren te sluiten in verband met de rook.



De rookpluim is te zien van Hoogkerk tot aan Appingedam.



Lees ook: Zeer grote brand in Welkoop Hoogezand De brand ontstond even voor zes uur. Uiteindelijk was hij zo groot, dat er geen redden meer aan was. De brandweer is uiteindelijk gestopt met blussen, zodat de resten van het pand volledig konden opbranden. Dit zorgt voor minder rookoverlast voor de buurt.Bij de brand ontplofte vuurwerk. Dat lag opgeslagen in een speciale vuurwerkbunker die aan de eisen voldeed. Het vuurwerk ligt erOmwonenden wordt nog steeds aangeraden ramen en deuren te sluiten in verband met de rook.De rookpluim is te zien van Hoogkerk tot aan Appingedam.

Door: RTV Noord Correctie melden