In beeld: de brand in Hoogezand

(Foto: 112Groningen / Marcel Klip)

Zaterdag woedde er een zeer grote brand in de Welkoop aan de Van Spilbergenkade in Hoogezand. De rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien. Hieronder beelden van de brand en rookontwikkeling.

Door: RTV Noord Correctie melden