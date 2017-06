Huisdieren Welkoop komen om bij brand

(Foto: 112Groningen (Marcel Klip) / Flickr (Toshihiro Gamo))

Alle huisdieren die in de Welkoop in Hoogezand waren, zijn omgekomen bij de grote brand zaterdagavond. Dat laat een woordvoerder van de brandweer weten. Het is niet bekend om hoeveel dieren het gaat.





De brand bij de winkel ontstond rond zes uur 's avonds. Toen was de winkel al gesloten. De brandweer kon niets anders doen dan het gebouw te laten afbranden.



De Welkoop verkoopt naast tuinartikelen ook kleine huisdieren als cavia's en konijnen. De brand was zo hevig dat redden geen optie was.

