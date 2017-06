Directeur Welkoop: 'We zijn nog bezig om te bekomen van de schrik'

'Onze medewerkers waren net naar huis toen de brand uitbrak', vertelt directeur Bert Bargboer van de Welkoop in Hoogezand. 'Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd.'

De directeur was snel ter plaatse bij de brand zaterdagavond. Het personeel van de Welkoop-vestiging is verderop in de straat bijeengekomen. 'De medewerkers zijn enorm geschrokken. We nemen nu door wat er gebeurd is en wat hun beleving daarbij is.'Ook personeelsleden van omliggende vestigingen zijn naar de opvangplek gekomen.De Welkoop-directeur weet nog niet wat de eventuele oorzaak van de brand is. 'Daar zijn we ook nog helemaal niet aan toe. We zijn echt bezig om te bekomen van de schrik. En te zorgen dat het met onze mensen goed gaat.'Het in de brand gevlogen gebouw is niet van Welkoop zelf. Ze huurden het. Sinds kort zat er ook een tweede bedrijf in het pand. 'De eigenaar van het pand is op de hoogte gesteld. Die is ook enorm geschrokken. Zijn eerste reactie was hoe met ons en de buurman was.'