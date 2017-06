Grasbaanracer Hummel net naast het podium in Loppersum

Romano Hummel (archief) (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Bij de internationale grasbaanraces in Loppersum heeft geen enkele Nederlander het podium gehaald. De races werden gedomineerd door twee Engelsen. Edward Kennett pakte de eindoverwinning.

Romano Hummel uit Hoogkerk eindigde op de vierde plaats. Dat was gezien zijn prestaties in de series verrassend. Hij behaalde in vier heats slechts drie punten. Door in de B-finale tweede te worden plaatste hij zich alsnog voor de eindstrijd.



B-finale

Mark Beishuizen uit Stadskanaal deed het in de series (9 punten) veel beter dan Hummel. In de B-finale werd hij vierde en kon daardoor de dagfinale vergeten.



Dirk Fabriek uit Stadskanaal stelde diep teleur door als een-na-laatste te eindigen.

