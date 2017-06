Man mishandelt vrouw en bedreigt agenten met de dood

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 32-jarige man uit de stad Groningen is aangehouden voor mishandeling van een vrouw en bedreiging van agenten.

Hij mishandelde de 30-jarige vrouw in de nacht van zaterdag op zondag aan de Vismarkt in Stad.



'Zeer bedreigend'

Agenten die hem wilden aanhouden, kregen de volle laag. Hij verzette zich en was volgens de politie 'zeer bedreigend' naar de agenten. Hij dreigde ze dood te schieten.



De agenten doen aangifte tegen de Stadjer.

Door: RTV Noord