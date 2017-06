Nog geen duidelijkheid over oorzaak brand bij Welkoop

De ravage daags na de brand (Foto: Dennis Venema)

Er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand die zaterdag tuin- en dierenzaak Welkoop in Hoogezand in de as legde. Volgens de politie wijst niets erop dat de brand is aangestoken.

Door: RTV Noord Correctie melden