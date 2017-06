Taxibus op carpoolplaats door brand verwoest

(Foto: 112 Groningen/Sander Graafhuis)

Op de carpoolplaats langs de A28 bij De Punt is zondagmorgen een taxibus door brand verwoest.

De brandweer doofde de vlammen, maar kon de wagen niet meer redden.



Waardoor de brand is ontstaan, is niet bekend. De chauffeur reed over de snelweg toen de brand uitbrak en slaagde er nog in de carpoolplaats te bereiken.

Door: RTV Noord