Achttien huisdieren kwamen om bij brand Welkoop

Vier cavia's, zes konijnen en acht hamsters kwamen zaterdagavond om het leven bij de brand in de Welkoop in Hoogezand. Dat zegt directeur Bert Bargboer van de tuinzaak.

Het personeel van de Welkoop en naastgelegen meubelzaak waren niet meer in het pand toen de brand uitbrak.Het is nog onduidelijk hoe de felle brand is ontstaan. Even na sluitingstijd sloegen de vlammen door het dak van het pand. Al snel was er geen redden meer aan. De brandweer liet de brand gecontroleerd uitbranden. De dieren konden niet worden gered.