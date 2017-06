Beetverklikker is het 'ultieme geluid' voor Groningse karpervisser

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman) (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Anette Dijksterhuis uit Ten Boer wist niet wat haar overkwam een tijdje geleden. Ze werd geselecteerd voor het nederlands vrouwenteam karpervissen. Sindsdien is ze nog vaker aan de waterkant te vinden dan voorheen.

Bij Sassenhein in Haren is ze samen met haar teamgenote Mariska Tophoven uit Andijk neergstreken om te trainen. Vrijdagmiddag zette het tweetal de tenten op. Zondag rond de klok van twaalf zat de trainingssessie erop. Resultaat, één karper en af en toe wat geluid uit de beetverklikker.



120 meter werpen

Het lijkt daardoor een verloren weekend, maar schijn bedriegt. 'We moeten veel trainen, vooral op het werpen van zowel het aas als het voer. Over tien dagen hebben we in Engeland een wedstrijd. Op dat water moet je 120 meter kunnen werpen. Het komt aan op de techniek, echte spierballen hoef je niet te hebben.' zegt Dijksterhuis terwijl ze nogmaals haar lijnen checkt. Ze vist tegelijkertijd met twee hengels.



Hengelsportzaak

Naast haar en Mariska bestaat het team uit nog zes vrouwen. Ze dragen beide een oranje shirt bedrukt met de namen van veel sponsors. In totaal zo'n 15 geldschieters. De eerste Nederlandse vrouwenploeg karpervissen is in trek.



En dat Dijksterhuis daar deel vanuit maakt had ze vijf jaar geleden niet durven dromen. Ze is besmet met het visvirus van familieleden. Het ging zelfs zo ver dat ze een tijd lang een hengelsportzaak runde in Ten Boer.



'Ultiem geluid'

Dijksterhuis hoopt ook aan het wereldkampioenschap mee te kunnen doen. Wanneer en waar dat gehouden wordt is nog onduidelijk. De wedstrijd in Engeland is daarvoor een meetmoment.



Het valt voor haar te hopen dat er dan vaker het gepiep klinkt van de beetverklikker. 'Dat is het ultieme geluid voor ons.'

Door: Henk Elderman Correctie melden