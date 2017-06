Noordster promoveert na slijtageslag

(Foto: RTV Noord / Karel-Jan Buurke)

Noordster is gepromoveerd naar de eerste klasse. De Pekelder voetballers versloegen Roden na verlenging. Na 90 minuten stond het in Rolde 1-1. In de noodzakelijk geworden extra tijd sloeg Noordster toe. Het werd het 3-1.

Noordster stond in de winterstop nog op een degradatieplek in de tweede klasse. Door het winnen van een periodetitel plaatste de ploeg zich voor de nacompetitie. In de eerste ronde was Rolder Boys te sterk. De herkansing tegen Roden werd met beide handen aangegrepen.



Het is lang geleden dat Noordster op het eerste klas niveau speelt. Eind jaren zestig was dat voor het laatst het geval.

Door: Henk Elderman, Karel-Jan Buurke Correctie melden