Expeditie Grunnen is bij de puinhopen van de brand

Bij de brand in Hoogezand is niet alleen de Welkoop in vlammen opgegaan. Ook het bedrijf van Patrick de Geus. En niet alleen het bedrijf, hij had ook een deel van zijn eigen meubels in het pand staan.

Over een paar maanden was De Geus van plan te gaat verhuizen. Alles is weg. Bij Expeditie Grunnen doet Patrick een oproep. Want bij de pakken neer zitten dat doet hij zeker niet.