In beeld: De tweede dag van de Slag om Bourtange

(Foto: Chris Bakker / RTV Noord)

Bourtange staat dit weekend in het teken van het naspelen van de 'Slag om Bourtange'. De vesting is teruggebracht naar de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en de strijd met de Spanjaarden in 1640.





Gedurende het weekend spelen er 550 acteurs mee aan de re-enactment van de slag. Beide dagen wordt er vanaf 11 uur 'gevochten'.

