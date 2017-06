Waarom gaan deze kinderen in het weekend naar school?

(Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Voetballen, zwemmen of chillen met vrienden: de meeste kinderen willen 's weekends even niet aan school denken. Toch is de IMC Weekendschool in Groningen nu al tien jaar lang een succes. Ruim honderd kinderen kruipen elke zondag in de 'schoolbanken'.

De kinderen zijn tien tot veertien jaar en komen uit sociaal-economische achterstandswijken in de stad. De lessen worden gratis aangeboden.



Beroepen

Echt naar school gaan is het niet, want er staat geen wiskunde of geschiedenis op het programma. Ze gaan elke week op pad om iets te leren over een beroep. Het ziekenhuis, de rechtbank en het museum: de kinderen komen op allerlei plekken om zoveel mogelijk ervaring op te doen in de praktijk.



Voor de meeste kinderen voelt het dan ook niet als school. 'Je leert hier voor de toekomst. Je gaat dingen doen waar je anders nooit komt in je leven', vertelt Daviera Werter. 'Ik vind het ook echt heel leuk.'



Geen proefwerken

Volgens Inge van der Veen hebben de kinderen er dan ook geen moeite mee om elke zondag te komen. 'We zijn hier niet proefwerken aan het afnemen. Het is ervaren, beleven, aanraken en ontdekken wat je interessant vindt. Dus de kinderen ontwikkelen ook heel veel zelfvertrouwen, en dat is natuurlijk heel goed.'



Gemiddeld helpen zo'n vierhonderd gastdocenten per jaar mee. Dat zijn bijvoorbeeld artsen, maar ook advocaten, journalisten en kunstenaars. Zondag stond onder andere striptekenen op het programma. Eén van de gastdocenten is tekenaar Jan Klinkhamer. Hij wil kinderen enthousiast maken voor het vak.



'Vooral omdat het tekenvak denk ik toch wel een beetje aan het doodbloeden is. In de stripwereld zie je dat. Dus we willen veel nieuwe striptekenaars hier zien.'



Inzicht

Leila Uchr zat tien jaar geleden op de Weekendschool en is nu begeleider van één van de groepen. Ze heeft er veel aan gehad: 'Als eerste vak ik had journalistiek. Toen wilde ik direct daarna journalist worden. Daarna hadden we diergeneeskunde. Toen wilde ik dierenarts worden. Uiteindelijk heb ik met beide vakken niks gedaan, maar het gaf me wel inzicht in wat ik wilde doen.'



De kinderen blijven zo'n 2,5 jaar op de Weekendschool. Sinds enkele jaren is er ook een Alumni-programma, waarbij oud-leerlingen nog eens kunnen terugkomen om te kijken of een bepaald beroep hen ligt. Volgende week wordt het jubileum gevierd met een speciale expositie in het Groninger Museum.

Door: RTV Noord Correctie melden