Slag om Bourtange afgebroken na ongeluk met buskruit

Het evenement de 'Slag om Bourtange' is zondagmiddag vroegtijdig afgebroken, vanwege een ongeluk met buskruit.

Volgens de organisatie raakte een Poolse soldaat gewond toen hij bezig was met zijn geweer. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.Het evenement, waarbij de fictieve Slag om Bourtange wordt gespeeld door groepen acteurs, moest worden stilgelegd. Een traumahelikopter landde op het 'slagveld'. Toen de hulpdiensten na drie kwartier vertrokken, is besloten het gevecht te staken. Er is alleen nog het afsluitende defilé door het dorp gehouden.De groep Poolse acteurs was ontdaan door het ongeluk, vertelt Wubbe Schoenmaker van de organisatie. De gewonde acteur maakte deel uit van deze groep.Volgens Schoenmaker komt het wel vaker voor dat er bij het naspelen van veldslagen ongelukken gebeuren. 'In de regel leidt het tot brandwonden.'