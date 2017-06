Den Hertog derde bij NK Skeeleren

Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft brons gepakt bij op het onderdeel marathon bij het NK Skeeleren. In de strijd om de derde plek bleef hij Robert Post uit de stad voor.

De zege ging naar Jordy Harink uit Rouveen. Hij drukte z'n wielen net iets eerder over de streep.



Chris Huizinga

Chris Huizinga eindigde op een verdienstelijke zevende plaats. De langebaanschaatser uit Garnwerd komt niet vaak meer in actie op skeelers.



Albert Bakker uit Scharmer won de titel in de klasse masters 60 jaar en ouder.

Door: Henk Elderman