Woningen ontruimd voor schuurbrand

(Foto: 112Groningen/Patrick Wind)

De brandweer heeft maandagmorgen vroeg een brand geblust in een schuurtje bij een woning aan de Iepenlaan in Groningen.

De schutting eromheen en coniferen stonden ook in brand. In eerste instantie werd gedacht dat er meerdere schuurtjes in brand stonden. Daarom werd uit voorzorg een aantal omliggende woningen ontruimd. Het bleek om één schuurtje te gaan. De brand was snel geblust.

Door: RTV Noord Correctie melden