Welkoop haalde barbecuebericht offline na 'grappig bedoelde reacties'

Directeur Bert Bargboer van de Welkoop in Hoogezand wil zo snel mogelijk een doorstart maken na de verwoestende brand van afgelopen zaterdag.

Het leek de brandweer beter het Facebookbericht offline te halen Bert Bargboer - directeur Welkoop Hoogezand

'Voor de werkgelegenheid is het belangrijk om zo snel mogelijk weer verder te gaan', zegt hij.Na de verwoestende brand haalde de Welkoop een Facebookbericht offline. Het ging om een aankondiging van een barbecueworkshop van afgelopen zaterdag.'Dat offline halen hebben we gedaan op advies van de brandweervoorlichting', legt Bargboer uit. 'Er werden allerlei, waarschijnlijk grappig bedoelde, reacties onder geplaatst. Vandaar dat het de brandweer beter leek het bericht eraf te halen.'Of de barbecueworkshop iets te maken heeft met de brand, durft Bargboer niet te zeggen. 'Dat laat ik aan de brandweer over.' De politie liet eerder weten dat er geen aanleiding is dit als een serieuze oorzaak te zien.De brand in het gebouw waar de Welkoop zat, legde alles in de as. Achttien huisdieren kwamen om. 'Aan de ene kant zijn we heel erg opgelucht hoe het voor onszelf is afgelopen. Aan de andere kant zijn we enorm verdrietig vanwege het verlies van de huisdieren', zegt Bargboer.Naast de Welkoop had ook ondernemer Patrick de Geus er een onderneming. Bargboer heeft veel contact met hem om te kijken wat hij voor de ondernemer kan betekenen.