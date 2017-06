Versterking huizen vertraagd: 'Nu zitten we tussen de dozen in de rotzooi' (update)

Ze balen ontzettend: Jaap en Sieneke Wieringa en buurman Henk van der Bij. Terwijl ze hun halve huisraad al hebben ingepakt, hoorden ze dat de versterking van hun huizen drie maanden is uitgesteld.

De bewoners van negen huizen in Zandeweer zouden op 26 juni hun woningen uit moeten vanwege de versterkingsoperatie. Maar door een procedurefout wordt dat nu pas september.De aannemer was vergeten om het Centrum Veilig Wonen (CVW) te betrekken in de vergunningsaanvraag. Die fout herstellen mocht niet, de hele aanvraag moest opnieuw. Door deze vertraging worden de werkzaamheden over de bouwvak heen getild.Maar de Wieringa's en Van der Bij hebben al behoorlijk wat huisraad ingepakt. 'We balen verschrikkelijk. Nu zitten we tussen de dozen in de rotzooi. En je gaat niet alles weer terugzetten op de vliering', vertelt Sieneke Wieringa.Ook buurman Henk van der Bij is niet blij met de vertraging. 'Ik zit in fase twee, waardoor ze pas van het winter in mijn woning aan de slag gaan. Dan heb je allemaal rotzooi binnen. En vlak voor kerst mag ik terug, dat is ook niks.'Het CVW laat in een reactie weten dat het herstellen van de fout bij de vergunningsaanvraag waarschijnlijk langer zou gaan duren dan een nieuwe aanvraag indienen. 'Om de vertraging zo beperkt mogelijk te houden, is daarom een gecorrigeerde aanvraag gedaan bij de gemeente.'