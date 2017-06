Hanzestudenten helpen Ameland verduurzamen

(Foto: Omrop Fryslân/Ronald van der Pol)

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen helpen Ameland om het meest duurzame stukje Nederland te worden.

Dinsdag ondertekent de Groningse hogeschool een convenant met de gemeente Ameland, GasTerra, Eneco, Liander, NAM, Philips Lighting en TNO. Samen willen ze zorgen dat het eiland in 2020 zijn eigen energie opwekt.



Proeftuin

'Sterker nog, het mooiste zou zijn als Ameland helemaal zelfstandig wordt en zelfs energie kan terugleveren', vertelt Jan-Jaap Aué, dean van het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool.



Deze proeftuin voor duurzame energie leidt het project.



'Op eigen benen'

Aué is blij met het feit dat de studenten op Ameland aan de slag mogen. 'Het is een eiland. De eilanders hebben een sterke eigen wil en willen graag op eigen benen staan. Dat helpt enorm bij zo'n ambiteus project.'



Want ambitieus is het, om over amper drie jaar energieneutraal te willen zijn. 'Ik heb liever dat we wat te ambitieus zijn, dan dat we geen ambitie hebben. Zonder doelstellingen kom je nergens.'



Ondersteuning

Ook de Stad Groningen heeft de ambitie om energieneutraal te worden, in 2035. De studenten van de Hanzehogeschool worden vooral ingezet ter ondersteuning van inwoners en bedrijven om tot duurzame oplossingen te komen.



'Bijvoorbeeld door het schrijven van een businesscase of samen met bewoners te kijken wat zij acceptabel vinden qua maatregelen', legt Aué uit.

Door: RTV Noord Correctie melden