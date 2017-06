Afrit dicht door gekantelde auto

(Foto: 112Groningen/Mark Heikens)

Op de N33 bij Zuidbroek is maandagochtend een auto gekanteld. De afslag richting Groningen is daardoor afgesloten. Ook verkeer dat vanaf Veendam richting Duitsland moet omrijden.

De auto ligt op zijn kant in de berm. Of de bestuurder gewond is geraakt, is niet duidelijk. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging.

Door: RTV Noord