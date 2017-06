Historie klooster Thesinge herdacht met koekjes

Met koekjes, wandelingen en een mini-museum moeten het verdwenen klooster van Thesinge weer onder de aandacht worden gebracht.

Dorpsbewoners hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om het Klooster Germania dat ooit in Thesinge stond te doen herleven. In het voormalige 'baarhuisje' op het kerkhof is een tentoonstelling ingericht die dinsdagmiddag wordt geopend.Tijdens opgraving in en rond het dorp zijn in de loop der jaren voorwerpen van het voormalige klooster teruggevondenDe voornaamst vondsten werden in 1964 gedaan bij het gehucht Steerwolde. Daar werden onder andere een aantal sarcofaagdeksels gevonden. Stenen deksels die op grafkelders en kisten van belangrijke personen werden geplaatst.Die sarcofaagdeksels worden nu tentoongesteld in het voormalige baarhuisje op het kerkhof en rond die deksels is een kleine expositie gemaakt die de rol van het klooster uitlegt.Doel is niet alleen om de geschiedenis onder de aandacht te brengen. Maar 'door dit soort activiteiten verenig je ook de bewoners van het dorp en draagt het bij aan de leefbaarheid daarvan', aldus Pluc Plaatsman van de Historische commissie van Thesinge.Behalve de expositie, zijn er ook wandelroutes gemaakt in en rond het dorp en als lekkernij voor na de wandeling zijn er speciale koekjes; de Thesinger Sarcofaagjes die door bakker Hoekstra in Bedum worden gemaakt in de vorm van de sarcofaagdeksels.Het baarhuisje met de tentoonstelling wordt dinsdag officieel geopend door Andreas Bluhm, de directeur van het Groninger Museum. Die heeft de deksels, die jarenlang bij het museum in depot lagen, in bruikleen gegeven.