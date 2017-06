Fietsparkeren op de Grote Markt? 'Het kon een stuk minder'

De gemeente is voorzichtig optimistisch over het experiment met fietsparkeervakken op de Grote Markt afgelopen avonden. 'Het kon een stuk minder.'

De gemeente experimenteerde donderdag- tot en met zaterdagavond met 'Fietsparkeren is een Vak', een project tegen de wildgroei aan geparkeerde fietsen op de markt. Met name de fietsenrij tussen het Stadhuis en het VVV-kantoor is de gemeente een doorn in het oog. Het is lastig om er langs te lopen en de politie mist zo snelle toegang tot bijvoorbeeld de Gelkingestraat en Poelestraat.In het experiment begeleidden stewards fietsers naar uitgelichte vakken midden op de markt. 'Donderdagavond stonden er 400 fietsen, vrijdagavond 450 en zaterdag 300', telde gemeentewoordvoerder Johan de Boer. 'Dat zijn toch heel wat fietsen die niét op plekken stonden waar we ze niet willen hebben.'Hij is voorzichtig enthousiast over de proef: 'De stewards kregen positieve reacties van de fietsers. De vraag is wel in hoeverre het op deze manier moet, op deze plek.'Daarover evalueren betrokken partijen maandagmiddag. De Boer: 'We kunnen dit niet tot in de eeuwigheid met stewards doen. Zoiets moet bij fietsers ook in het systeem kruipen. De ervaring leert: staan er tien fietsen op rij, dan komen er vanzelf anderen bij. We moeten kijken hoe we het zo kunnen ordenen dat er ruimte overblijft om op straat te lopen met zo weinig mogelijk overlast.'Het experiment en de evaluatie daarvan behelzen niet alleen de wildparkeerproblemen op de Grote Markt. 'Bij de Korenbeurs op zaterdagmiddag kan het ook beter. Het verschilt per locatie, per dag. Het is heel veel maatwerk.'Eén dingetje valt De Boer in ieder geval erg op na de proef. 'Er stonden vanochtend nog twintig fietsen op hun baasjes te wachten. Wat duurt dat lang! Maar goed, dat is ook wel een beetje de charme van de stad.' De fietsen zijn inmiddels verplaatst naar de zijkant van de markt. Fietsenrekken verdwijnen uit binnenstad Groningen (2014)