Lopend Vuur: Topless zonnen is uit

Naturistencampings hebben te kampen met vergrijzing, bleek gisteren op de Open Dag in Nistelrode in Brabant. Er kwamen maar weinig jongeren naar de open dag toe.

Camping De Mierenhoop in Bunne denkt daar heel anders over. Daar is het nog altijd druk, ook met jongeren. Dat is vanmiddag te horen op Edwin Op Noord. Topless of bloot zonnen was in de jaren '70 en '80 heel normaal, maar we lijken preutser te worden in ons land. Op de stranden overheersen de zwembroeken en bikini's.Weet jij hoe dat komt?Onze stelling vandaag: Topless zonnen is uit.We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was de stelling: 'Ik stuur mijn kind met een gerust hart op schoolreis.' Van de 1.731 stemmen was 54 procent het hiermee eens.