Gasberaad: 'Rutte moet wel met iets fundamenteels komen'

'We gaan er vanuit dat hij met iets komt. En met iets fundamenteels. Een beleefdheidsbezoekje lijkt ons in dit stadium volstrekt ongepast.'

Die boodschap heeft het Groninger Gasberaad voor demissionair minister-president Mark Rutte petto. Dit als opmaat voor zijn bezoek van vrijdag aan het aardbevingsgebied.Wat het gasberaad betreft komt hij niet met lege handen. 'Hij moet iets meebrengen. Daar gaan we ook zeker vanuit,' zegt Susan Top van het gasberaad.Wat dat moet zijn? 'Als demissionair minister-president en leider van de grootste partij, kan hij Groningen overtuigen dat de basishouding van het nieuwe kabinet een andere zal zijn. En wanneer hij durft te beloven dat de staat haar ereschuld gaat inlossen door haar verantwoordelijkheid in de schadeafwikkeling te nemen, óók wanneer dat geld gaat kosten, dan kan er wat gebeuren,' aldus het gasberaad.Er wordt nog gewerkt aan het excacte programma van het bezoek. Zoals het nu lijkt, bezoekt Rutte in de middag een aantal gedupeerden. Aan het eind van de middag wordt de petitie Laat Groningen Niet Zakken aan Rutte aangeboden. Gevolgd door een diner met vertegenwoordigers van belangenorgansisaties en bestuurders.