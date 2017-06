Jongen (7) breekt armen na val uit kermisattractie

Een 7-jarig jongetje uit Uithuizen is zondag ernstig gewond geraakt toen hij uit een kermisattractie in die plaats is gevallen.

De jongen, Joshia, brak beide armen. Hij moet aan één arm geopereerd worden, omdat het om een 'gecompliceerde breuk' gaat, vertelt moeder Femke van Dijk. Ook heeft het jochie een flinke hersenschudding.Van Dijk is erg geschrokken van het ongeval. Volgens haar is haar zoon uit de attractie, de Rock-Express, geslingerd. 'De rit ging daarna gewoon door. Zijn stiefbroer die naast hem zat, zag hem op de grond liggen.'Volgens Van Dijk zat haar zoontje gewoon achter de zogeheten veiligheidsstang. 'Door de hoge snelheid is hij eruit gevallen.'De Duitse exploitant van de attractie wijst de verantwoordelijkheid van de hand. Hij zegt toezicht te hebben gehouden tijdens het draaien ervan.Volgens de exploitant is het probleem niet de atractie, maar de jongen zelf. Wel betreurt hij het incident. Meer commentaar wil de man niet geven.Voorzitter Peter de Boer van de VVV, verantwoordelijk voor de organisatie van de kermis, ondersteunt de lezing van de exploitant. 'Wat ik heb begrepen, is dat de jongen - tegen de instructies in - is gaan staan.'Van Dijk gelooft dit niet. 'Hij is absoluut niet gaan staan. Hij gleed onderuit en hees zichzelf weer omhoog. Daarna is hij, terwijl hij zat, door de hoge snelheid uit de Rock-Express geslingerd.'De moeder is van plan om een advocaat in de arm te nemen om de attractie te laten stoppen. Ook wil ze een schadevergoeding zien van de exploitant.De politie is zondagavond laat op de hoogte gebracht van het incident en heeft gesproken met de exploitant van de kermisattractie.Woordvoerder Nathalie Schubart: 'Volgens de exploitant was de jongen groot genoeg om in de attractie te mogen. We gaan verder geen onderzoek doen.'De kermis tegenover het gemeentehuis in Uithuizen duurde tot zondagavond.