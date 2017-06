Vader en zoon komen om in de Italiaanse bergen

(Foto: RTV Noord)

Vaatchirurg Jan Cees Breek van het Martini Ziekenhuis in Groningen is afgelopen vrijdag samen met zijn zoon omgekomen tijdens een bergafdaling in Italië.

Breek (57) en zijn zoon Boris (20) waren met een Italiaanse gids op de Becca di Monciair in de westelijke, Italiaanse Alpen, ten noordwesten van Turijn. Dat ligt in het bekende wintersportgebied Valle d'Aosta.



Het ongeval vond plaats op 3200 meter boven zeeniveau. Niemand overleefde het. Het lijkt erop alsof het drietal is overvallen door een lawine.



Ziekenhuis

Breek woonde in Paterswolde en was werkzaam als vaatchirurg in het Martini Ziekenhuis. Het personeel is inmiddels geïnformeerd over de dood van Breek. In het ziekenhuis heerst grote verslagenheid, laat bestuursvoorzitter Hans Feenstra namens het ziekenhuis weten.



School

Ook op de school waar Boris vorig jaar eindexamen deed, heerst een verdrietige sfeer. Het Praedinius Gymnasium houdt komende woensdag een bijeenkomst.



Dit is voorafgaand aan het ophalen van de cijferlijsten door de (eindexamen)leerlingen, waaronder ook de broer van Boris.

