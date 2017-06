Bedum kampt al tijden met een eigenwijze klok

(Foto: RTV Noord / Nico Swart) (Foto: RTV Noord / Nico Swart)

Bovenop het gemeentehuis, waar de trouwzaal onder zetelt, daar hangt 'ie. De klok die ruim 10 minuten voorloopt, terwijl hij automatisch wordt aangestuurd. Hoe kan dit?

Harold Walraven, van Hotel 't Gemeentehuis dat tegenover het gelijknamige gebouw staat, viel het op. 'Hij staat al driekwart jaar verkeerd', bekent Walraven. Als de klok luidt, springen zijn gasten soms op om de trein te halen. 'Terwijl ze nog wel even de tijd hebben.'



Eerdere operaties

Marcel de Boer van de gemeente Bedum gaat er direct wat aan doen. De hoogwerker staat al klaar om de klok te verzetten. De klok blijkt eigenwijs, want eerdere operaties lukten niet. 'Het duurde destijds 2 minuten voordat de klok weer terugdraaide.'



Voor en niet achter

Volgens De Boer speelt het carillon wel op de juiste momenten, maar staat het uurwerk gewoon niet goed. 'De klok is weliswaar al wat gedateerd, maar is volledig automatisch. Gelukkig lopen we voor en niet achter', aldus De Boer.



De precieze reden is dus niet duidelijk, maar als alles volgens plan verloopt, tikt het klokje in Bedum maandagmiddag weer zoals het hoort.

Door: RTV Noord