'Hoe zit het met verzekeringen en hypotheken bij versterken?'

'Wat gebeurt er met mijn hypotheek als het huis wordt versterkt? En wat zijn de gevolgen voor mijn opstalverzekering?'

Dat zijn vragen die veel inwoners van het aardbevingsgebied bezig houden aan de vooravond van de enorme versterkingsoperatie. Dat constateert het Groninger Gasberaad.'Wij schrikken van de signalen die we hierover krijgen. Er is nauwelijks iets over bekend hoe het zit met de hypotheken en verzekeringen. Mensen maken zich daar echt zorgen over. En terecht', vindt Susan Top van het gasberaad.Zo zijn er veel vragen over het verlengen en het afsluiten van nieuwe hypotheken. Dat geldt ook voor opstalverzekeringen.'Er is ons een situatie bekend waarin een verzekeraar en hypotheekverstrekker op basis van een inspectierapport een bedrijfspand als te risicovol dreigen te beoordelen. Met alle gevolgen van dien voor de eigenaar en gebruiker.'Het Groninger Gasberaad heeft inmiddels Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders op de hoogte gebracht van de zorgen hierover. 'We weten niet hoe omvangrijk deze problemen zijn. Wij willen dat de NCG hier naar gaat kijken.'