Er moet een onderzoek komen naar de gevolgen van pulsvisserij op de garnalenstand. Dat vindt de Garnalenvissersbond.

Als het zo doorgaat zwemmen er straks meer zeehonden dan garnalen in de Waddenzee Matthijs van der Ploeg - Voorzitter Garnalenvissersbond

Aanleiding is het dramatisch lage aantal garnalen dat de afgelopen maanden wordt gevangen. Door die lage aanvoer zijn de prijzen enorm gestegen: eind mei werd er meer dan 15 euro per kilo betaald . Volgens de sector prijst de garnaal zich hierdoor uit de markt.Een van de oorzaken van het kleine aantal is de wijting, die veel garnaal eet. Dit jaar zouden er veel van deze vissen rondzwemmen. Maar volgens de garnalenvissers is de kans aanzienlijk dat het pulsvissen een grotere invloed heeft.Voorzitter Matthijs van der Ploeg van de Garnalenvissersbond vermoedt een mogelijk verband tussen de lage garnalenstand en het pulsvissen, waarbij elektrische stroomstootjes worden gebruikt. 'Sinds er met puls gevist wordt, zie je een afname', zegt hij.Volgens hem varen er ongeveer tachtig pulsvissers op de Noordzee rond die de stroomstootjes gebruiken om tong op te schrikken. Hierdoor kan die vis makkelijker worden opgevist. 'Per week bevissen die kotters een gebied met de oppervlakte van Duitsland', zegt hij.De Noordzee is de kraamkamer van de garnaal. Het pulsvissen is wellicht van invloed op de aanwas van nieuwe garnalen. Van der Ploeg: 'Het zou best zo kunnen zijn dat als een garnaal iedere week een tik over z'n hoofd krijgt die te vergelijken is met een electrische stoel, dat ze uiteindelijk hun kuit verliezen. Daar moet duidelijkheid over komen.''Als het zo doorgaat zwemmen er straks meer zeehonden dan garnalen in de Waddenzee', vervolgt hij. 'Ik zit nu 45 jaar in de garnalen en er zullen geen 45 jaar meer bijkomen. Maar ik hoop niet dat ik nog meemaak dat de garnaal uitsterft.'