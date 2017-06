Bergklimongeluk: 'Het is ingewikkeld; je loopt over rotsen, ijs en sneeuw'

De vader en zoon die enkele dagen geleden zijn overleden bij de beklimming van de Italiaanse berg Becca di Monciair, beklommen een ingewikkeld terrein.

Dat vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlands Klim- en Bergsportvereniging (NKBV) tegen RTV Drenthe Vaatchirurg Jan Cees Breek (57) van het Martini Ziekenhuis in Groningen en zijn zoon Boris (20) beklommen samen met een 38-jarige gids de berg. Tijdens de afdaling ging het mis. Niemand overleefde het ongeval . Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat het drietal is overvallen door een lawine.Volgens de veiligheidscoördinator van de NKBV is de beklimming een technisch verhaal. Het is daarom verstandig om, zoals de mannen deden, met een gids te gaan, als je zelf niet alle ervaring en kennis in huis hebt.Om de Becca di Monciair te beklimmen moet je over een paar gletsjers heen. Daarna klommen de mannen afwisselend over rotsen, ijs en sneeuw. Tijdens de tocht waren ze met een touw aan elkaar verbonden.Het is voor de NKBV niet in te schatten hoe het ongeluk kon gebeuren. 'Er kan op zo'n berg van alles gebeuren, daar kun je nu niets van zeggen', stelt de woordvoerder.De twee mannen uit Paterswolde waren lid van de NKBV.