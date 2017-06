Het ging eerder mis met kermisattractie Rock Express

De 7-jarige Joshia uit Uithuizen brak zondag zijn beide armen bij een val uit kermisattractie Rock Express. Het is niet de eerste keer dat het misgaat.

Vorig jaar juli raakten in Coevorden drie kinderen gewond toen ze uit de Rock Express vielen. De veiligheidsbeugels schoten toen los. Het ging toen om twee meisjes van 12 en een jongen van 14.Naar aanleiding hiervan trok de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de vergunning van de exploitant tijdelijk in.'Het gaat om een attractie van een buitenlandse kermisexploitant. Voordat de attractie in ons land weer mag worden opgebouwd, moet hij eerst worden goedgekeurd', meldde een woordvoerder van de NVWA destijds tegen RTV Drenthe.'Kermissen moeten van een vanzelfsprekende veiligheid zijn, dat was hier niet het geval', doelt Jan Boots, de directeur van de Nederlandse Kermisbond, op het incident dat zondag plaatsvond. 'Hoe dit is gebeurd, moet een nader technisch onderzoek uitwijzen.'Volgens Boots treft de kermisexploitant enige blaam, als er bij de ingang niet is gecontroleerd of de jongen met zijn lengte überhaupt wel in de attractie mocht. 'De exploitant moet toezicht houden, en zo nodig de attractie niet van start laten gaan.'Boots beaamt dat het dezelfde Duitse exploitant is waarbij vorig jaar zomer ook een incident plaatsvond. 'Die was toen niet in het bezit van de geldige keuringspapieren. Ik heb tot op heden geen bevestiging dat die daarna alsnog is verstrekt.'De exploitant had na het incident van afgelopen zondag de Keuringsdienst of de NVWA moeten benaderen. Dat heeft hij verzuimd. Boots: 'Dat is het minste wat hij had moeten doen. Daarna hadden de instanties actie kunnen ondernemen.'Ook de gemeente treft volgens Boots blaam. Die had namelijk het zogenaamde 'RAS-nummer' moeten controleren, een nummer dat bij elke attractie uniek is. 'De gemeente krijgt dan inzage of er keuringen zijn verricht. Als die keuringen niet zijn gedaan, dan heeft de gemeente een probleem.'