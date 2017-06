Luchtballon maakt noodlanding in drassige polder

Een luchtballon heeft zaterdagavond een noodlanding gemaakt in de Onnerpolder bij Haren. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De ballon steeg op in Gieten voor een tocht in noordoostelijke richting. Toen de wind kort na opstijgen van richting veranderde, dreef de ballon af in de richting van het Zuidlaardermeer, meldt een woordvoerder van de politie.'De ballonvaarder gaf aan dat hij zocht naar een plek om te landen, maar die gedurende vijf kilometer niet vond. Eerst voer hij boven het meer en daarna over drassig polderland. Hij landde uiteindelijk in de Onnerpolder, nabij de Noorderhooidijk. Daarbij werd een hoogspanningskabel ontweken.'Omdat een volgwagen niet ter plaatse kon komen, werd de politie ingeschakeld om hulp te bieden bij het bergen van de ballon. Een kalfje dat schrok van de landing raakte vermist.Het is de derde keer in korte tijd dat een luchtballon voor opschudding in het gebied zorgt. Dat leidde tot actie bij GroenLinks. De partij stelt dat laagvarende ballonnen broedende vogels storen. Ook de Groninger vogelaar vereniging Avifauna pleit nu voor maatregelen.