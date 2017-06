Noord Vandaag: Reddende engel moet Groningse van de week worden

Wat doe je als er pal voor je ogen iemand tegen de grond wordt gewerkt en een aantal ferme schoppen krijgt? Petra Vriesema uit Stad twijfelde zaterdagnacht geen moment.

Vriesema gooide zich voor zes relschoppers die intrapten op de 22-jarige Jeffrey Kits uit Nuis. 'Daarbij heb ik niet over mezelf nagedacht, ik zou het zo weer doen.' Reden genoeg voor Ronald om haar uit te roepen tot 'Groningse van de Week'. 'Ze loopt er even heen en lost het op. Daar is lef voor nodig!'Er zijn nog veel vragen over het kermisongeluk in Uithuizen waarbij een 7-jarig jongetje zijn beide armen brak. Hij werd op hoge snelheid uit de attractie Rock Express geslingerd. 'Hij ging staan tijdens de rit', stelt de kermisexploitant. 'Onzin', zegt de moeder van het jongentje. 'Hij was onderuit gezakt en duwde zich weer omhoog.´De exploitant kwam al eerder in opspraak. De ouders van het slachtoffer laten het er niet bij zitten.In het doorgaans zo rustige Borgercompagnie hangt een naar luchtje. Weliswaar minder penetrant dan een tijd geleden, maar de biovergister van Martien en Robert Dankers houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. 'Dat bedrijf had hier gisteren al weg moeten zijn', roept een boze buur.- Klooster Germania in Thesinge herleeft. In het voormalige 'baarhuisje' kunnen bezoekers onder meer de originele sarcofaagdeksels bewonderen - Bij een tragisch klimongeluk in Italië zijn vaatchirurg Jan Cees Breek en zijn zoon om het leven gekomen.- Is er een verband tussen visserij met stroomstootjes en het lage aantal garnalen in de Waddenzee?- Freek de Jonge slingert de petitie 'Laat Groningen niet zakken' nog een aan. Hij klom in de pen voor een open brief - Ronald speelt voor Rijdende Rechter in Uithuizen.