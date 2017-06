Meisje redt jongen van kopschoppers: 'Ik kon dit niet laten gebeuren'

'Ik ben haar heel erg dankbaar. Ik heb er geen woorden voor, ik heb heel veel respect voor haar.' Dat zegt Jeffrey Kits uit Nuis over het meisje dat hem afgelopen zaterdagnacht redt van een ernstige mishandeling.

De 22-jarige Jeffrey wil na een avondje stappen in Groningen rond vier uur naar huis. 'Een vriend van mij loopt tegen acht of negen buitenlanders aan en die willen het logo van zijn jas hebben. Er ontstaat een duw- en trekpartij en ik wil mijn vriend helpen. Vervolgens ben ik degene die zes man op zich krijgt', vertelt Jeffrey.Terwijl Jeffrey op de grond ligt, wordt hij tegen zijn hoofd geschopt. 'Ik probeerde mijn hoofd zo goed mogelijk te beschermen', zegt hij. En dan is daar opeens dat meisje. Zij springt er tussen en zegt: 'Dit kan toch niet'. De belagers druipen af en Jeffrey kan opstaan en weglopen.'Ik ben er heel nuchter onder', zegt reddende engel Petra Vriesema uit de stad. 'Ik was onderweg naar huis en ik ging er eerst vanuit dat het gewoon een ruzie was. Maar toen zag ik ineens dat één jongen op de grond lag en dat een aantal anderen op hem intrapten. Ik ben er tussen gaan staan, heb de jongen overeind geholpen en ik heb hem de andere kant op gestuurd.'Petra was totaal niet bang: 'Dat zou wel een rationele gedachte zijn, maar ik dacht meer aan die jongen dan aan mezelf. Ik kon dit niet laten gebeuren.' Een volgende keer zou ze precies hetzelfde doen.Jeffrey is nog zeer ontdaan door wat hem is overkomen. Hij is blij dat omstanders alles hebben gefilmd. Die video is online gezet. 'Voor mij geldt dat als een stukje bewijsmateriaal', zegt Jeffrey. Voorlopig blijft hij even thuis. 'Eerst rustig herstellen en dan weer lekker stappen.'