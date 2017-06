Universiteit onderzoekt problemen met hypotheken in aardbevingsgebied

De Groningse hoogleraar volkshuisvesting George de Kam gaat onderzoek doen naar mogelijke problemen met hypotheken in het aardbevingsgebied. Dat gebeurt in opdracht van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

De belangenorganisatie hoort regelmatig van leden dat zij zich zorgen maken over hun hypotheek. Dat houdt met name verband met de waardevermindering door de aardbevingen van woningen en bedrijfspanden.De bodembeweging wil weten wat er aan de hand is. 'Wij willen inzicht in deze problemen. Hoe ernstig is het en hoeveel van onze leden hebben hier mee te maken? Dat willen wij weten,' licht Dick Kleijer van de bodembeweging toe.De Kam is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij heeft al veel onderzoek gedaan naar de waardevermindering van woningen in het aardbevingsgebied. Zo kwam hij eerder tot de conclusie dat de huizen in Groningen een miljard euro minder waard zijn geworden door alle problemen rond de gaswinning.Het Groninger Gasberaad constateerde maandagmiddag dat veel Groningers kampen met vragen over verzekeringen en hypotheken.De Kam gaf vorig jaar vier mini-colleges over aardbevingen en de huizenmarkt. Nog eens bekijken kan via: