Ronald speelt voor Rijdende Rechter in Uithuizen

De bocht is wat krap, toch lukt het Agnes Middendorp uit Uithuizen al 43 jaar om met haar auto de oprit van haar woning op te rijden. 'Maar dat is binnenkort voorbij.'

De achterburen van Middendorp zijn bezig om aan de Arp Schnitgerhof een 24 meter lange schutting te plaatsen. 'En daardoor kan ik de draai naar mijn oprit niet meer maken.'Middendorp tekende bezwaar aan, maar werd in het ongelijk gesteld. Toch laat de inwoonster van Uithuizen het daar niet bij zitten.Ronald ging poolshoogte nemen...De eigenaresse van de schutting zegt in een reactie dat de welstandscommissie van de gemeente toestemming heeft gegeven voor deze schutting. Mevrouw Middendorp heeft daar vergeefs bezwaar tegen gemaakt, zowel bij de commissie als later bij de rechter. De eigenaresse is helemaal klaar met het conflict.'Ik woon hier nu bijna een jaar en ben door dit gedoe nog niet eens toegekomen aan de tuin.'