Orgelbouwer Edskes: 'Ik speel liever op de blokfluit'

(Foto: RTV Noord/Marco Grimmon) (Foto: RTV Noord/Marco Grimmon) (Foto: RTV Noord/Marco Grimmon)

De Lutherse kerk in Groningen krijgt een replica van een Schnitgerorgel. Dat is een Picasso onder de orgels. Tot 1900 stond dit model al in de kerk, maar het orgel is destijds gesloopt. Tijd voor een replica, dacht een groep liefhebbers.

Groningen orgelstad

Orgelbouwer Bernhardt Edskes woont in Zwitserland, maar is geboren in Groningen. Hij komt dan ook graag terug om mee te helpen aan de bouw van de replica. Volgens hem mogen Groningers trots zijn op hun vele orgels. 'Wij hebben in het Groninger land een eldorado aan oude orgels. Maar vooral Schnitgerorgels die ongekend goed bewaard zijn. Daardoor is Groningen echt een orgelstad', aldus Edskes.



Saxofoon of blokfluit

Op dit moment staat er al een orgel in de Lutherse kerk, maar het geluid van dat instrument lijkt volgens Edskes op een saxofoon. De nieuw te bouwen Schnitger klinkt volgens hem meer als een blokfluit. 'Als ik zeg dat Bach één van de grootste organisten is, dan gaat mijn voorkeur uit naar de Schnitger. Ik speel dus liever op de blokfluit', grapt hij.



Lees ook:

- Festival maakt suf orgel tot sexy instrument

- Schnitgerorgel zingt weer door de kerk van Noordbroek Orgelbouwer Bernhardt Edskes woont in Zwitserland, maar is geboren in Groningen. Hij komt dan ook graag terug om mee te helpen aan de bouw van de replica. Volgens hem mogen Groningers trots zijn op hun vele orgels. 'Wij hebben in het Groninger land een eldorado aan oude orgels. Maar vooral Schnitgerorgels die ongekend goed bewaard zijn. Daardoor is Groningen echt een orgelstad', aldus Edskes.Op dit moment staat er al een orgel in de Lutherse kerk, maar het geluid van dat instrument lijkt volgens Edskes op een saxofoon. De nieuw te bouwen Schnitger klinkt volgens hem meer als een blokfluit. 'Als ik zeg dat Bach één van de grootste organisten is, dan gaat mijn voorkeur uit naar de Schnitger. Ik speel dus liever op de blokfluit', grapt hij.

Door: RTV Noord Correctie melden