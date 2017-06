'Schaf belastinghulp niet af, het helpt Groningen aan banen'

De Tweede Kamer wil een eind aan maken aan gesubsidieerd belastingadvies voor buitenlandse bedrijven die zich hier willen vestigen. De Kamer vindt dat multinationals hier geen subsidie voor nodig hebben. Dat zou Groningen wel eens banen kunnen kosten, zegt NoordZaken-opiniemaker Marco Smit. Het beetje extra hulp levert volgens hem veel op en kost nauwelijks wat.

Het was verdraaid handig dat ik wat extra gereedschap in mijn kistje had om het bedrijf over te halen Marco Smit

Principes helpen niks tegen een hoge werkloosheid, banen wel Marco Smit

'Kamermeerderheid eist eind aan 'subsidie' belastingontwijking'. 'Nederland betaalt als lokkertje mee aan fiscalisten buitenlandse bedrijven, en in de overtreffende trap: 'Kom hierheen, wij betalen de rekening'. De koppen van de NRC logen er de afgelopen week niet om. En nu heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een eind te maken aan deze subsidie. Dat is slecht voor Nederland en mogelijk nog veel slechter voor Groningen.Eerst de feiten: het ministerie van Economische Zaken heeft een aparte club die buitenlandse bedrijven met een Europese vestiging naar Nederland probeert te halen. Dat is het Netherlands Foreign Investment Agency. Ik ken ze goed, want ik heb tien jaar voor ze gewerkt. Eerst vanuit Noord-Amerika en later vanuit het Midden-Oosten. Vorig jaar was het NFIA betrokken bij maar liefst 227 buitenlandse bedrijven, die gezamenlijk 1,47 miljard euro (!) investeerden en zorgen voor 7570 banen (!).Dat zijn geen schijnconstructies of brievenbusmaatschappijen, maar échte bedrijven met échte vestigingen die échte banen creëren waar elke dag vele duizenden werknemers en hun gezinnen boterhammen van eten. Succesvolle voorbeelden in Groningen zijn Google en IBM, waar het NFIA samen met de NOM lang aan heeft gewerkt.Ik heb teruggerekend dat ik in mijn NFIA-tijd meer dan 1000 buitenlandse bedrijven heb bezocht. Met een flinke gereedschapskist onder de arm waarmee we die bedrijven kon overhalen hun vestiging in Nederland te openen - en niet in Engeland of België. En dan heb ik het over fysieke vestigingen: niet over lege holdings waar alleen maar geld doorheen stroomt, dat levert geen echte banen op.Uiteraard kon ik onze centrale ligging mooi verkopen, net als onze meertaligheid, onze uitstekende logistieke verbindingen en onze goed opgeleide beroepsbevolking. Maar soms is dat niet genoeg. België heeft namelijk ook een meertalige bevolking, een goede zeehaven in Antwerpen en onze zuiderburen liggen minstens zo centraal in Europa als Nederland, misschien nog wel centraler.En dan was het verdraaid handig dat ik een paar extra stuks gereedschap in mijn kistje had om het bedrijf over te halen om voor Nederland te kiezen. Eén daarvan was het geven van wat extra support bij het navigeren door ons complexe belastingsysteem. Bij multinationals met internationale transacties wordt het al snel buitengewoon ingewikkeld en dan biedt een externe expert prima uitkomst. Ging het dan om veel subsidiegeld? Nee, maar wel om het gebaar. We legden de oranje loper uit. We wilden het bedrijf het gevoel geven dat het welkom is in Nederland.Nog wat meer feiten: In de afgelopen vijf jaar (!) is voor slechts 234.000 euro aan subsidie voor dit soort advies uitgekeerd. Negen van de elf bedrijven die advies vroegen, vestigden zich uiteindelijk daadwerkelijk in Nederland. Zij waren goed voor 151 miljoen euro aan investeringen en schiepen 826 banen. Dat zijn dus echte banen, waar elke dag bijna 1000 mensen en hun gezinnen boterhammen van eten.Een meerderheid van de Kamer vindt om principiële redenen dat dit moet stoppen, omdat we geen multinationals zouden moeten subsidiëren. Maar waarom niet? Het levert werk op en het kost ons bijna niks. Anders gaan die bedrijven misschien naar België en dan levert het ons helemaal niets op.Afgelopen week las ik dat Groningen met 7,2 procent nog steeds de hoogste werkloosheid van Nederland heeft. Daar helpen geen principes tegen. Wel banen. En daar doen veel partijen hun stinkende best voor: onder meer de NOM, Groningen Seaports, de provincie, Bureau Eemsdelta EZ en de Economic Board. Met zijn allen trekken en sleuren we aan ons vestigingsklimaat en proberen we nieuwe bedrijven naar Groningen te halen. Den Haag moet dan zorgen voor zoveel mogelijk gereedschap. Want dat zorgt voor echte banen, oftewel: boterhammen.Eerdere opinies van Marco lees je via de links hieronder: