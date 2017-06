SP: 'Onderzoek naar zonnepanelen op daken Wedeka'

De SP in Stadskanaal wil laten onderzoeken of de daken van het hoofdkantoor van Wedeka Bedrijven kunnen worden voorzien van zonnepanelen.

Volgens de socialisten kan het plaatsen van zonnepanelen geld opleveren. Dat zou kunnen worden gebruikt voor de tekorten van Wedeka. Naar verwachting lopen die de komende jaren op, waardoor de deelnemende gemeenten moeten bijbetalen.'Met het plaatsen van zonnepanelen bespaar je op de energiekosten van Wedeka', legt SP-raadslid Machteld Luijken uit. 'Dat kan behoorlijk oplopen, vandaar dat we dit willen laten onderzoeken.'Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) noemt het plan 'sympathiek' en neemt het idee mee in het overleg met de directie van Wedeka.Het idee van de SP om het overschot aan stroom mogelijk te verkopen aan particulieren, stuit op meer weerstand. 'Daar moeten de deelnemende gemeenten een besluit over nemen. Bovendien moet goed gekeken worden of er geen sprake is van oneerlijke concurrentie met andere energiebedrijven', stelt Hamster. 'Dat plan wijs ik dan ook af.'