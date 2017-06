Dief steelt tuktuk tijdens proefrit

Snackbareigenaar Wouter Heerema uit Zuidlaren stond maandagmiddag raar te kijken toen een jongen tijdens een proefrit ervandoor ging met zijn tuktuk. 'Het is een bizar verhaal. Ik schat hem een jaar of 16. Dit verwacht je niet van zo'n jongen', zegt Heerema.

Aan het begin van de middag komt de tiener naar de zaak van Heerema om een proefrit te maken met zijn tuktuk. De snackbareigenaar heeft geen argwaan en laat de jongen in z'n eentje een proefrit maken. 'Hij zag er heel aardig en betrouwbaar uit', zegt Heerema. 'Bovendien had ik expres weinig benzine in de tank gedaan.'Als de jongen een half uur onderweg is, belt hij dat hij met een lege tank op de Brink in Zuidlaren staat. Wanneer de snackbareigenaar naar hem toe rijdt om bij te tanken, laat de testrijder weten dat hij het voertuig wel wil kopen.'We zijn toen samen naar de zaak gereden om de betaling en de overschrijving te regelen', zegt Heerema. Maar aangekomen bij de snackbar gaat de jongen er snel vandoor met de tuktuk. Heerema probeert hem nog te achtervolgen met zijn auto, maar komt in een file terecht, waardoor de dief weet te ontkomen.Heerema plaatst een bericht op Facebook waarin hij oproept om naar zijn 'geliefde bezorgwagentje' uit te kijken. Meerdere mensen reageren dat ze het voertuig hebben gezien in de buurt van het Zuiderdiep in Groningen.Na uren zoeken vindt de politie de tuktuk in Haren. 'Daar hebben ze hem klemgereden', zegt Heerema. 'Ik ben heel blij. Dit scheelt een hoop centen. Maar ik ga alsnog aangifte doen, want dit hoort natuurlijk niet.'