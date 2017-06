Groninger doet mee aan 'Olympische Spelen voor koks'

Thomas Beekhuis (rechts) (Foto: Bocusedornederland)

Kok Thomas Beekhuis van het Paviljoen Sterrebos in Groningen is doorgedrongen tot de landelijke finale van Bocuse d'Or Nederland. De wedstrijd om de Bocuse d'Or-titel kan gezien worden als de Olympische Spelen onder koks.

Top vijf

Beekhuis is de enige noordelijke kok die meedoet aan de Bocuse d'Or. De vier andere kandidaten zijn Kees Visser van restaurant Bij Kees in Zierikzee, Lars Drost van sterrenrestaurant Ciel Blue in Amsterdam, Marco van der Wijngaard van sterrenrestaurant 't Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht en sterrenkok Gert van der Heijden van landgoed Hotel Het Roode Koper in Leuvenum.



Wereldfinale

De nationale finale is in september 2017 tijdens Gastvrij Rotterdam. De winnaar plaatst zich voor de Europese finale in Turijn. De elf beste kandidaten van de Europese finale gaan strijden op de wereldfinale die gehouden wordt tijdens de vakbeurs Sirha in januari 2019.

Door: RTV Noord Correctie melden