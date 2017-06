Coalitie Stadskanaal wil plannen voor jachthaven in de ijskast zetten

Het college in de gemeente Stadskanaal wil een onderzoek naar de realisatie van een jachthaven in het centrum van Stadskanaal, maar de raad wil er niet in mee.

De coalitiepartijen CDA, PvdA, ChristenUnie en GemeenteBelangen Stadskanaal vinden dat het geld wat bestemd is voor het onderzoek nu beter op zak kan worden gehouden. 'We zullen goed op onze centen moeten passen', zegt fractievoorzitter Gert-Jan Boels (CDA).'Dan past het niet om veel geld uit te geven aan een onderzoek. Ons voorstel is ook om het plan niet af te blazen, maar voorlopig in de ijskast te zetten. Maar wanneer een student van de Hanzehogeschool of Rijksuniversiteit het onderzoek wil uitvoeren, dan is hij of zij van harte welkom.'Wethouder Goziena Brongers (CDA) ontraadt in eerste instantie de motie die het tijdelijk stopzetten van het onderzoek moet bewerkstelligen, maar een meerderheid in de raad zet toch door. Naast de coalitiepartijen vinden ook de SP en Fractie Mellies dat er een pauze moet worden ingelast.De jachthaven is een wens van de coalitiepartijen, want het plan werd in 2014 nog nadrukkelijk in het coalitieakkoord in Stadskanaal opgenomen. Door het onderzoek op te schorten, hopen de coalitiepartijen over 2017 16.000 euro te besparen.